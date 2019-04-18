أرقام في الجول - كيف خسر الأهلي أمام بيراميدز.. أو هل اختار لاسارتي اللاعبين الخطأ لإخراجهم؟

النظرة الأولى لإحصائيات مباراة الأهلي وبيراميدز، دون مشاهدة المباراة، ستجعلك تظن أن الفريق صاحب الـ61% نسبة استحواذ، والـ12 محاولة على المرمى، فاز.

لكن في الحقيقة، بـ39% فقط من الاستحواذ، وبنسبة تركيز أكبر في المحاولات على المرمى، فاز فريق رامون دياز على مارتين لاسارتي.

رقميا، سيطر الأهلي على الكرة بنسبة 61%، ولكن عندما تجد أنه نجح في 381 تمريرة فقط من أصل 522، بنسبة 73%، والسبب خلف ذلك اللجوء للكرات الطولية في 64 مناسبة. 27 تمريرة فقط وصلت إلى أهدافها، أي أن الأهلي فقد الكرة ضد بيراميدز 37 مرة فقط بسبب اللجوء للكرات الطولية.

ورغم ذلك وصل الأهلي إلى مرمى بيراميدز، وهدده في أكثر من مناسبة، لكن إهدار الفرص عاب الأحمر.

في 12 مناسبة وصل الأهلي لمرمى بيراميدز، واستطاع التسديد بين القائمين والعارضة 4 مرات، دون تسجيل أي هدف.

من 9 محاولات بينهم 3 بين القائمين والعارضة، سجل بيراميدز هدف، وفاز.

أرقام بيراميدز على صعيد التمرير لم تكن أفضل من الأهلي، ولكنه استطاع خطف الـ3 نقاط باستغلال مشكلة دفاعية للأهلي، والقدرة على إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعبه ومنعه من إدراك التعادل.

ربما يكون هذا هو الفارق بين مارتين لاسارتي ورامون دياز في إدارة المباريات. الأوروجوياني سحب حسام عاشور قبل نهاية الشوط الأول، ثم سحب حسين الشحات – أحد ثنائي في الأهلي مرر الكرة إلى داخل منطقة جزاء بيراميدز بشكل سليم 4 مرات – لحساب جونيور أجاي.





































































































































































































































































































































وبعدها، سحب لاسارتي صالح جمعة، اللاعب الآخر الذي صنع فرصا ضد بيراميدز بتمرير 4 كرات إلى داخل منطقة الجزاء.

في المقابل أبقى لاسارتي على جيرالدو، الذي سدد 5 مرات منهم 3 بين القائمين والمرمى، دون أهداف.

نسبة نجاح جيرالدو في التمرير كانت 60% فقط، وخسر الكرة 7 مرات لصالح عناصر بيراميدز، في مقابل 3 مرات فقط لحسين الشحات مثلا.

أما جونيور أجايي في المقابل فقد الكرة 3 مرات في 34 دقيقة، ولم يمرر سوى كرة وحيدة إلى داخل منطقة الجزاء.

ففي وقت كان من المفترض أن يكون الأهلي أكثر شراسة على المرمى، لم يسدد سوى كرتين على أحمد الشناوي بين الدقيقتين 61 و90، في أوج بحثه المفترض عن هدف التعادل.

ورغم كل تلك المشاكل الرقمية التي ظهرت على أداء الأهلي داخل الملعب، استطاع الفريق صناعة بعض الفرص، وفي المقابل كان بيراميدز أكثر نجاحا وأكثر نجاعة، وربما أكثر ذكاء في التعامل مع المباراة، للحصول على 3 نقاط غالية في سباق الدوري.

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