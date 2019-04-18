جيرو: لست سعيدا بدور الرجل الثاني في تشيلسي

لم يخف أوليفييه جيرو إحباطه من قلة مشاركته في المباريات مع تشيلسي الذي يعتمد على الأرجنتيني جونزالو إيجوايين في مركز رأس الحربة.

أوليفييه جيرو النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"ثق بي، أحبط جدا حين أكون خارج الملعب، لكن لا أريد إبداء ذلك، عليك السيطرة على هذا الإحباط وتحويله إلى طاقة إيجابية. ثق بي، لست سعيدا بدور الشخص الثاني".

وواصل لاعب أرسنال السابق "العام المقبل سأحتاج لدور أهم لألعب. أهم شيء بالنسبة لي أن أكون سعيدا في الملعب، الاستمتاع باللقاء وأن أحظى بدقائق أكثر. أنا منافس. أريد حقا أن ألعب أكثر. أريد فقط الاستمتاع بالأمر لأني سني 32 وفزت بكأس العالم، لكن أريد التقاعد وأنا أشعر بالرضا".

ومع حرمان تشيلسي من قيد لاعبين جدد في الفترتين المقبلتين لسوق الانتقالات، قد يضطر جيرو للبقاء في النادي الإنجليزي بسبب عجزه عن استقدام لاعبين.

واستمر جيرو "علي مقابلة مديرة النادي، لكن يبدو أني سأبقى هنا (الموسم المقبل). لا أعلم، لا شيء مؤكد حتى الآن، لكن قبل نهاية الموسم (يريد حسم الأمر). لا نعرف بعد هل ستتاح للنادي فرصة التعاقد مع لاعبين أم لا، الأمر غير واضح. لا يوجد سبب يجعلهم لا يمنحونني عاما آخر، لكن أريد أن أكون سعيدا أيضا".

يلعب جيرو في تشيلسي منذ الرحيل عن أرسنال في يناير 2018 مقابل 17 مليون يورو.

وشارك جيرو في 38 مباراة بالموسم الحالي وسجل 11 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.