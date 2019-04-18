مناوشات بالأيدي بين لاعبي الأهلي وبيراميدز بعد انتهاء المباراة

الخميس، 18 أبريل 2019 - 22:17

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

اندلعت مناوشات بالأيدي بين لاعبي الأهلي وبيراميدز بعد انتهاء المباراة.

وحسبما أفاد مراسل FilGoal.com في الملعب، فإن المناوشات بدأت مباشرة بعد صافرة النهاية في المنطقة الواقعة بين أرضية ملعب بتروسبورت وغرف خلع الملابس.

وقال مراسل قناة "نايل سبورت" محسن محمود إن حدث "تدافع بين أعداد كبيرة من لاعبي الفريقين، وشهدت تحطيما لزجاج الملعب" بعد نهاية المباراة.

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سجل كينو هدفا قاد به بيراميدز للفوز على الأهلي اليوم الخميس ليفقده صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يكون بيراميدز هو أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وكان بيراميدز فاز في الدور الأول على الأهلي بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

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