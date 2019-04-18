لعنة الـ 1382 يوما لا تُصيب الفارس.. الزمالك ينتصر على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

3 سنين و9 أشهر وأسبوع و5 أيام. عذرا، اللعنة لن تستمر. الزمالك يفوز على الإسماعيلي.

الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في قمة مؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 36 و48.

انتصار الزمالك على الإسماعيلي في الدوري، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 1382 يوما.

آخر انتصار لـ الزمالك على الدراويش في الدوري كان في السادس من شهر يوليو عام 2015، وقتها فاز الفارس الأبيض بثلاثية باسم مرسي ومعروف يوسف وأحمد توفيق.

بعدها لعب الزمالك ضد الإسماعيلي 6 مباريات في الدوري، ولم ينتصر في أي مرة. الإسماعيلي فاز 4 مرات والثنائي تعادل مرتين.

والآن الفارس يكسر اللعنة ويحقق انتصارا مهما للغاية يضعه في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

الزمالك في الصدارة بـ 60 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي يستعد لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

فوز الأهلي يُعيده لـ الصدارة بفارق نقطة عن الزمالك، بينما فوز بيراميدز يجعل الأخير يتساوى مع الفارس الأبيض في الصدارة مع مباراتين زائدتين عن الزمالك والأهلي.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

















































البداية

كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على خالد بوطيب في خط الهجوم وخلفه أحمد سيد "زيزو" وإبراهيم حسن ويوسف إبراهيم "أوباما".

محمد إبراهيم عوض غياب فرجاني ساسي ليشارك بجانب طارق حامد في وسط الملعب.

بينما لعب بهاء مجدي كظهير أيسر بجانب قلبي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني، مع مشاركة محمد عبد السلام كظهير أيمن.

سيدومير يانيفسكي المدير الفني لـ الإسماعيلي اعتمد على وجيه عبد الحكيم بجانب ينسون شيلونجو في الهجوم.

محمود متولي في وسط الملعب بجانب إبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق، بينما شارك محمد مجدي كقلب دفاع مع باهر المحمدي.

فرص متتالية

البداية في أول 5 دقائق كانت أفضل من جانب الإسماعيلي إلا أن الفرص الخطيرة ظهرت من الزمالك.

في الدقيقة التاسعة سدد إبراهيم حسن ركلة حرة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء، إلا أن محمد فوزي حارس الإسماعيلي حمى مرماه.

بعدها مباشرة وضع أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم حسن في وضع مثالي أمام مرمى الإسماعيلي، إلا أن الأخير سدد في يد محمد فوزي.

أخطر الفرص لـ الزمالك جاءت في الدقيقة 15 عندما انفرد خالد بوطيب بمرمى الإسماعيلي إلا أنه سدد "لوب" أعلى العارضة.

فرصة خطيرة للغاية مهدرة لـ الزمالك.

الإسماعيلي حاول الرد عن طريق شيلونجو ومحمد صادق ولكن محمود عبد الرحيم "جنش" حمى مرمى الزمالك.

تغيير اضطراري أول

في الدقيقة 22 وبعد كرة مشتركة محمد مجدي، سقط خالد بوطيب على أرض الملعب متأثرا بإصابة في الركبة.

كدمة في أسفل الركبة وقفت كالعائق أمام بوطيب للعودة والمشاركة في المباراة من جديد.

بوطيب يغادر أرض الملعب، كتغيير اضطراري أول من جانب جروس ليشارك عمر السعيد بدلا منه.

خطأ أول = هدف

البديل عمر السعيد لم يحتج أكثر من 9 دقائق فقط ليهز شباك الإسماعيلي ويعلن تقدم الزمالك.

إبراهيم حسن أرسل ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، تسببت في دربكة ثلاثية غريبة.

باهر المحمدي وقف أمام محمد فوزي ليحاول استلام الكرة ثم إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء. نجح في الأولى وفشل في الثانية لتصل الكرة إلى بينسون شيلونجو الذي سدد بقوة ولكن في وجه زميله.

التخبط استمر لتصل الكرة إلى أحمد أيمن الذي بدوره فشل في إبعاد الكرة من داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، لتصل أمام عمر السعيد الذي سدد في الشباك.

الزمالك يتقدم بهدف عمر السعيد في الدقيقة 36.

ووصل عمر السعيد لهدفه الشخصي الثالث في الدوري هذا الموسم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك.

الضربة الثانية مع الانطلاق

مثلما لم يحتج عمر السعيد سوى لفرصة واحدة ليسجل، لم يحتج أوباما لأكثر من دقيقة في الشوط الثاني لكي يضرب الإٍسماعيلي.

تمريرة رائعة من عمر السعيد، لينفرد أوباما بمرمى الإسماعيلي ويترجم اللعبة الرائعة في الشباك.

وأطلق أوباما تسديدة متقنة في شباك محمد فوزي معلنا عن الهدف الثاني لـ الزمالك.

واحتفل أوباما بإشارة "لا أسمعكم" على طريق فيليبي كوتينيو بعد هدفه الرائع في مرمى مانشستر يونايتد.

[image:2]

كوتينيو هز شباك دافيد دي خيا ليكتب الهدف الثالث لـ برشلونة في مرمى يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحتفل بـ" لا أسمعكم" أمام جماهير الفريق الكتالوني.

ما بعد ضربة أوباما

بعد الهدف الثاني، تدخل جروس ليدفع بـ محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من أوباما في وسط الملعب.

وكاد أحمد سيد "زيزو" من تسجيل الهدف الثالث من انفراد بمرمى الإسماعيلي، إلا أن تسديدته جاءت فوق العارضة.

الإسماعيلي كاد أن يسجل في مرمى الزمالك ولكن عن طريق الخطأ.

بهاء مجدي يحول عرضية بالخطأ في طريق مرمى جنش، ولكن الأخير يتألق ويحمي شباك الزمالك.

وفي الدقيقة 77 أهدر باهر المحمدي فرصة محققة لـ الإسماعيلي بعدما اخترق منطقة جزاء الدراويش وسدد أعلى عارضة جنش.

ودفع جروس بـ عبد الله جمعة بدلا من محمد عبد السلام في الدقيقة 81. تغيير أخير لـ الزمالك.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي فرصة تذكر.

الزمالك خرج بما يُريد ولم يتأثر بالإصابات. 3 نقاط من موقعة الإسماعيلي.

اقرأ أيضا

لعنة الـ 1382 يوما لا تُصيب الفارس.. الزمالك ينتصر على الإسماعيلي ويتصدر الدوري مؤقتا

مدرب الإسماعيلي: إصابة ساسي لم تؤثر على الزمالك.. فريق قوي للغاية

بالفيديو - الكأس مستمرة في تونس.. النجم الساحلي يضرب الهلال في الـ+90 ويفوز بالبطولة العربية

تقرير إيطالي: كريستيانو رونالدو يرحل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم المقبل

بي إن: كاف يستعين بالفيديو في كأس إفريقيا.. وربما نهائي الأبطال أيضا