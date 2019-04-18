دياز: جمالية المباراة بسبب حضور الجماهير.. السعيد لم يتأثر بالضغط وسنقاتل على الدوري

تحدث رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عقب الانتصار على الأهلي، مشيرا إلى "مباراة جاءت قوية للغاية مثلما توقعنا".

بياميدز فاز على الأهلي بهدف كينو في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال دياز: "الأهلي يعد فريقا قويا للغاية والمباراة كانت قوية وسريعة جدا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا وحصدنا الثلاث نقاط".

وواصل "جمالية المباراة جاءت بسبب حضور الجماهير. كرة القدم لعبة جميلة وتصبح أفضل وأجمل بحضور الجماهير".

وأشار "أتمنى حضور الجماهير في كل المباريات. كرة القدم أفضل كثيرا بوجودهم".

وأكمل حديثه قائلا: "حضورنا الذهني كان رائعا جدا واللاعبين طبقوا المطلوب منهم تماما".

كيف تعامل مع عبد الله السعيد ليتعامل مع ضغط جمهور الأهلي؟ يُجيب دياز "السعيد يمتلك خبرة كبيرة جدا في الملاعب. فاز بالعديد من الألقاب ولعب العديد من المباريات الصعبة. هو يمتلك الخبرة التي تجعله لا يتأثر بالحضور الجماهيري".

وتابع "الضغط الجماهيري كان متوقعا بكل تأكيد ولكن السعيد لم يتأثر، نفس حال كل لاعبي الفريق بسبب حضورنا الذهني".

واستكمل "سنحاول الحفاظ على حظوظنا في الدوري. سنقاتل حتى النهاية من أجل ذلك".

وأردف "مازال لدينا العديد من الأخطاء ونسعى لحلها ونطمع أن نقدم وجها مشرقا لـ بيراميدز".

وأتم "نعرف أن المنافسة لن تكون سهلة أبدا مع فريقين شريسين مثل الزمالك والأهلي، لكننا سنقاتل للنهاية".































































































































































































سجل كينو هدفا قاد به بيراميدز للفوز على الأهلي اليوم الخميس ليفقده صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي الزمالك، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يكون بيراميدز هو أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وكان بيراميدز فاز في الدور الأول على الأهلي بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 28 مباراة.

وتساوى بذلك بيراميدز في عدد النقاط مع الزمالك ولكن الأول خاض مباراتين أكثر من نظيره الأبيض.

أما الأهلي فترك صدارة الدوري وهبط للمركز الثالث إذ تجمد رصيده عند 58 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك بفارق نقطتين.

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