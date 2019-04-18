تشكيل الزمالك - بهاء مجدي أساسي ومحمد إبراهيم يعوض ساسي أمام الإسماعيلي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لخوض مباراة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وشهد التشكيل مشاركة بهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر بدلا من عبد الله جمعة الذي جلس على دكة البدلاء، ومحمد عبد السلام كظهير أيمن في غياب حمدي النقاز للإيقاف وحازم إمام للإصابة.

وعوض محمد إبراهيم غياب فرجاني ساسي للإصابة إذ شارك الأول إلى جوار طارق حامد.

تعرف على تشكيل الإسماعيلي

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي كلا من:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو - ابراهيم حسن – يوسف أوباما.

خط الهجوم: خالد بو طيب.

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: عماد السيد في حراسة المرمي، أيمن حفني - حميد أحداد - عمر السعيد - محمود عبد العزيز – محمد عنتر - عبدالله جمعة.

الزمالك يدخل المواجهة بـ57 نقطة من 25 مباراة، بينما لعب منافسه الإسماعيلي مباراة أكثر وجمع 37 نقطة في المركز السابع.

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