تشكيل الإسماعيلي - متولي في وسط الملعب.. وشيلونجو يقود الهجوم أمام الزمالك

الخميس، 18 أبريل 2019 - 16:01

كتب : ياسر الشريف

محمود متولي

أعلن سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي تشكيل الفريق أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري.

وشهد التشكيل مشاركة المدافع محمود متولي في وسط الملعب، فيما شارك محمد مجدي الجمل إلى جوار باهر المحمدي.

ويقود الثنائي وجيه عبد الحكيم والناميبي بينسون شيلونجو هجوم الدراويش أمام الفريق الأبيض.

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وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، طارق طه.

الوسط: إبراهيم عبد الخالق، محمود متولي، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم، بينسون شيلونجو.

الزمالك يدخل المواجهة بـ57 نقطة من 25 مباراة، بينما لعب منافسه الإسماعيلي مباراة أكثر وجمع 37 نقطة في المركز السابع.

الإسماعيلي يدخل اللقاء بأسبقية نفسية قد تسانده ضد الزمالك، وهي عدم فوز الأبيض عليه في الدوري منذ 6 يوليو 2015. تلك الفترة تخللها انتصارين بـ4 أهداف للأبيض في كأس مصر، ولكن الإسماعيلي فاز عليه 4 مرات في الدوري (منهم مرتين الموسم الماضي) وتعادل مرتين.

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