تشكيل الزمالك المتوقع - عبد السلام يعوض النقاز ومفاضلة بين محمد إبراهيم وعبد العزيز

يدخل الزمالك مباراة يوم الخميس أمام الإسماعيلي منقوصا من عناصر أساسية عديدة سواء بسبب الإيقاف أو الإصابة.

ويتوقع FilGoal.com أن يعتمد المدرب السويسري كريستيان جروس على محمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن الذي يغيب شاغله الأساسي حمدي النقاز وإصابة حازم إمام تحرمه من المشاركة.

ويفاضل جروس بين محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز، هل يبدأ مهاجما بالأول ويعود يوسف إبراهيم إلى مركز وسط الملعب، أم يشرك عبد العزيز بجوار طارق حامد.

وسيلعب الزمالك على الأرجح بالتشكيلة التالية:

الحارس: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - محمد عبد السلام

الوسط: حميد أحداد - محمود عبد العزيز (محمد إبراهيم) - يوسف إبراهيم - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: خالد بوطيب

ويفتقد الزمالك لخدمات فرجاني ساسي ومحمود كهربا ومحمود حمدي وحازم إمام والنقاز في مواجهة مرتقبة أمام فريق الدراويش مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب البطولة بفارق نقطة عن المتصدر وغريمه التقليدي الأهلي.

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