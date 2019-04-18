ماركا: الاتفاق تم.. هازارد مدريدي

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد تم بشكل شبه رسمي بعد اتفاق الأخير مع تشيلسي على كل شيء.

وكتبت ماركا، المقربة جدا من النادي الملكي، أن هازارد سيكون ثالث صفقة يبرمها الفريق الإسباني استعدادا للموسم الجديد بعد رودريجو جويس وإيدير ميليتاو.

وأوضحت أن الصفقة في طريقها للإتمام خلال الأيام المقبلة بعد مفاوضات ناجحة على مدار شهر.

التعاقد مع هازارد كان الطلب الأول لزين الدين زيدان، وفقا للصحيفة، حين اتفق مع الرئيس فلورنتينو بيريز على العودة إلى مقعد الرجل الأول في ملعب سانتياجو برنابيو.

والرغبة متبادلة نظرا لأن هازارد (28 عاما) صرح من قبل أنه يتمنى اللعب يوما تحت قيادة "زيزو" النجم السابق لفرنسا.

وقدم هازارد أقصى ما في وسعه لفريق بلوز منذ انضمامه في 2012 قادما من ليل الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

وتوج البلجيكي مع تشيلسي مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وقاده للتتويج بالدوري الأوروبي في 2012-2013.

ومع انتهاء عقد هازارد في 2020 ورفض اللاعب التجديد لتشيلسي، لم يجد مسؤولو الأخير بدا من بيع اللاعب لتحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة.

وتقدر القيمة السوقية لهازارد بـ150 مليون يورو.

وسعى ريال مدريد بقوة خلف هازارد باحثا عن نجم يعيد الفريق إلى قوته المعهودة والتي تراجعت بحدة بعد رحيل كريستيانو رونالدو في يوليو الماضي.