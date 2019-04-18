تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يلتقي مع برشلونة، بعدما تخطى الأول بورتو، والثاني مانشستر يونايتد، وعلى الجانب الآخر يواجه أياكس توتنام بعدما أقصى الأول يوفنتوس، ومر الثاني من مانشستر سيتي.

ليفربول وبرشلونة يلعبان أولا على ملعب كامب نو في مباراة الذهاب يوم 1 مايو المقبل، فيما يقام العودة على الأنفيلد يوم 7 مايو المقبل.

ويلتقي توتنام مع أياكس في الذهاب على ملعب وايت هارت لين يوم 30 أبريل الجاري، بينما يقام الإياب على ملعب يوهان كرويف أرينا يوم 8 مايو المقبل.

ليفربول تفوق على بورتو بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين، أمام برشلونة فانتصر على يونايتد برباعية نظيفة في مجموع اللقائين.

على الجانب الأخر أطاح أياكس بيوفنتوس بعد التفوق عليه 3-2 في إجمالي المواجهتين، فيما كان لقاء توتنام وسيتي الأكثر إثارة بعدما فاز الديوك ذهابا بهدف نظيف قبل أن يخسروا إيابا 4-3 ويتأهلوا بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

توتنام وصل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1962 فيما يصل أياكس لأول مرة منذ عام 97.

ليفربول يتواجد في نصف النهائي للعام الثاني على التوالي، أما برشلونة فيصل لأول مرة منذ 3 مواسم متتالية.

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