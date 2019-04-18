كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الأعداد المقرر لها الحضور في مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز في اللقاء المخصص له مساء اليوم.

وقال مرجان لـFilGoal.com إن الأعداد وفق الاشتراطات السابقة المعمول بها منذ 8 شهور في الدوري الممتاز.