خاص الأهلي يكشف لـ في الجول أعداد الجماهير المقررة لمباراة بيراميدز

الخميس، 18 أبريل 2019 - 10:46

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشيخ - علي جبر - الأهلي - بيراميدز

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الأعداد المقرر لها الحضور في مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز في اللقاء المخصص له مساء اليوم.

وقال مرجان لـFilGoal.com إن الأعداد وفق الاشتراطات السابقة المعمول بها منذ 8 شهور في الدوري الممتاز.

وأوضح أن عدد الحضور هو 5 آلاف مشجع يتم تقسيمهم كالتالي: 3 آلاف للفريق صاحب الأرض وهو الأهلي، 1500 وزارة شباب ورياضة، و500 للفريق الضيف.

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الأهلي توصل ليلة أمس الخميس لاتفاق مع الجهات الأمنية لحضور الجماهير بعد اتصالات إيجابية بين الطرفين بحسب بيان النادي الأحمر.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن 5000 مشجعا سيحضرون المباراة، وينوي الأهلي تحري الدقة في توزيع الدعوات لضمان عدم التعرض لأي أزمة تسيء لصورة النادي في لقاء هام حسبما علم FilGoal.com

ويواجه الأهلي بيراميدز الخميس المقبل للمرة الثانية هذا الموسم، حيث أقيم لقاء الدور الأول في استاد الدفاع الجوي دون جمهور وفاز به بيراميدز 2-1.

يحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات ولكنه حصد 57 نقطة.

وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة أيضا، ولكن من 27 مباراة.

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