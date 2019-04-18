تشكيل الأهلي المتوقع - صالح جمعة وجيرالدو يتواجدان أمام بيراميدز

الخميس، 18 أبريل 2019 - 10:38

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز - عبد الله السعيد

استقر الأوروجوائي مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل مواجهة بيراميدز.

الأهلي يلتقي اليوم الخميس مع بيراميدز على ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة 25 بالدوري المصري الممتاز.

ويُفاضل لاسارتي بين اسمين في الدفاع، وهما ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، أما في الجانب الهجومي فتظهر عدة خيارات.

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صالح جمعة وجيرالدو وحسين الشحات سيبدأون أمام المغربي وليد أزارو الذي يقود الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم/رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، جيرالدو، صالح جمعة، حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو.

يدخل الأهلي مواجهة بيراميدز في بتروسبورت في الساعة الثامنة بعد أن يكون قد عرف نتيجة الزمالك ضد الإسماعيلي، لكن الأمر نفسه ينطبق على بيراميدز.

بيراميدز مازالت لديه فرصة في المنافسة على الدوري، فهو يملك 57 نقطة مثل الزمالك ولكنه لعب مباراتين أكثر، أما الأهلي فيتصدر بـ58 نقطة.

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