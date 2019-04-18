الإثارة امتدت لخارج الملعب.. سيسوكو لم يعلم بتأهل توتنام أمام سيتي

اللحظات الأخيرة من اللقاء تمر، وحلم التأهل لنصف النهائي يقترب لكن بعد عدة ثوان مضت كدهر كان رحيم سترلينج يهز الشباك ويقتل آماله وآمال فريقه، ليرحل عن الملعب ويتجه صوب غرف الملابس.

كان هذا ما فعله موسى سيسوكو لاعب وسط توتنام الذي شارك في اللقاء قبل أن يتم استبداله في الشوط الأول بسبب الإصابة.

الدولي الفرنسي لم يكن يعلم أن فريقه هو من تأهل في النهاية، وأن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لم تسلب أحلامه وأحلام الديوك.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم مانشستر سيتي على توتنام 4-3 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يعني تأهل النادي اللندني بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، والثواني الأخيرة كانت شاهدة على تحول اللقاء إلى فيلم ملحمي.

سترلينج سجل الهدف الخامس للسماوي وسط احتفال جنوني من الجميع في ملعب الاتحاد بالتأهل، قبل أن توجه تقنية الفيديو طعنة إلى أصحاب الأرض بعدما ألغت هذا الهدف بداعي التسلل.

ووسط كل ذلك الضجيج لم ينتظر سيسوكو كثيرا بعد هدف سترلينج، وقرر التوجه إلى غرف ملابس فريقه حزنا على ما آلت إليه الأمور، قبل أن يعلم لاحقا حقيقة ما حدث.

وكشف سيسوكو لصحيفة ليكيب الفرنسية "كنت أجلس على الدكة حينما رأيت الهدف الذي جعل النتيجة 5-3، كنت غاضبا للغاية لذا قررت الذهاب لغرف الملابس".

وأضاف "كنت وحيدا ولم يكن أحد معي، ولم يكن هناك شاشة تذيع اللقاء (داخل الغرفة)، كل ما في ذهني كان أننا أُقصينا، ثم فوجئت بأحد موظفي النادي يدخل ويخبرني: رائع، لقد فعلناها. ردت عليه: كيف ذلك؟ فأخبرني أن تقنية الفيديو ألغته".

وأشار "ارتديت قميصي سريعا وتناسيت إصابتي وقررت التوجه إلى الملعب مجددا للاحتفال مع زملائي بتلك اللحظة التاريخية. ما حدث كان رائعا، عاطفي وصادم".

توتنام وصل إلى نصف نهائي المسابقة الأوروبية لأول مرة منذ عام 1962، ليواجه أياكس في نصف النهائي. اللقاء الأول يقام على ملعب وايت هارت لين والإياب على يوهان كرويف أرينا.

مباراة الذهاب تقام يوم 30 أبريل الجاري، والإياب يوم 8 مايو المقبل.































































































































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