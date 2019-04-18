كلوب يبرر قرار الدفع بأوريجي بدلا من فيرمينو أمام بورتو

فوجئ الملايين بقرار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالدفع بديفوك أوريجي بجوار محمد صلاح وساديو ماني في هجوم ليفربول أمام بورتو ليلة الأربعاء بدلا من روبرتو فيرمينو.

ليفربول وصل إلى المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على بورتو البرتغالي 6-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.(طالع التفاصيل)

وقال كلوب حول قرار البدء بأوريجي بدلا النجم البرازيلي: "لم يكن لدى فيرمينو أي مشاكل في اللياقة البدنية، كما أنه لم يعاني من أي مشكلة أخرى".

وأضاف وفي تصريحات أبرزها موقع ناديه "لكننا بدأنا بأوريجي ثم لأننا دافعنا بشكل غير جيد من الأمام، كان علينا تغييره في نهاية الشوط الأول".

وأكمل "لا توجد مشكلة، لم يكن الأمر يتعلق بديفوك. ديفوك في التدريبات في حالة لا تصدق ويظهر ذلك طوال الوقت. لكن هذا ما حدث. ليس له علاقة بأي مشاكل".

وأوضح المدرب الألماني أن فيرمينو كان بحاجة لقسط من الراحة بعد مشاركته في كل المباريات مؤخرا.

فيرمينو دخل مع بداية الشوط الثاني وسجل الهدف الثالث للريدز.

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