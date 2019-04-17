بالفيديو - هدف وتمريرة حاسمة في ملخص لمسات صلاح أمام بورتو

كان محمد صلاح حاسما مرة جديدة في مواجهة بورتو، ليقود فريقه ليفربول إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ليفربول فاز على بورتو 4-1 على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليؤكد فوزه ذهابا في أنفيلد بهدفين دون رد، ويتأهل لمواجهة برشلونة في نصف النهائي.

الفرعون المصري واصل تألقه في المباريات الأخيرة، وصنع هدف فريقه الأول الذي مهّد طريق الانتصار، والذي سجّل ساديو ماني في الدقيقة 28.

قبل أن يقتل صلاح المباراة في الدقيقة 65 بتسجيله هدف ليفربول الثاني، إذ ترجم هجمة مرتدة وتمريرة رائعة من ترينت أليكساندر أرنولد.

صلاح رفع رصيده إلى 4 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، وسجل هدفه الأول في الأدوار الإقصائية.

كما رفع رصيده إلى 23 هدفا إجمالا هذا الموسم مع الريدز.

لاعب روما السابق ساهم في 20 هدفا بدوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم، وسجل هدفه رقم 14 إجمالا في المسابقة مع ليفربول، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الريدز بدوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة، خلف ستيفن جيرارد صاحب الـ21 هدفا.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام بورتو

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