صلاح يطارد جيرارد وإنجاز ماني.. أبرز أرقام مباراة بورتو وليفربول

رفع محمد صلاح عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول إلى 14 هدفا ليواصل مطاردة ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول وذلك بعدما سجل هدفا ضد بورتو.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول كرر فوزه على بورتو وانتصر بنتيجة 4-1 في إياب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد ليتأهل لنصف النهائي ويواجه برشلونة. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المواجهة..

*لم يتمكن أي لاعب من مرواغة فيرجيل فان دايك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

*أخر مباراة خسرها برشلونة في دور إقصائي على ملعب كامب نو وشهدت وجود ليونيل ميسي في التشكيل كانت ضد ليفربول عام 2007. ليفربول انتصر 2-1.

*وصل محمد صلاح لهدفه رقم 14 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول. لا يسبقه فقط سوى ستفين جيرارد الذي سجل 21 هدفا.

*فقط كريستيانو رونالدو وفيرمينو ومحمد صلاح هم من أسهموا بـ 20 هدفا أو أكثر في دوري أبطال أوروبا منذ الموسم الماضي. رونالدو 26 هدفا، فيرمينو 22 هدفا وصلاح 20 هدفا.

*هدد بورتو مرمى ليفربول 15 مرة في الشوط الأول من المباراة ليكون أكثر فريق صناعة للفرص خلال أول 45 دقيقة من عمر اللقاء هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

*سجل ماني 10 أهداف في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ليكون ثالث لاعب إفريقي يكسر هذا الحاجز بعد ديديه دروجبا الذي سجل 14 هدفا وصامويل إيتو الذي سجل 10 أهداف.

*أصبح ماني أول لاعب من ليفربول يسجل 10 أهداف في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

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