صربي سبق له التحكيم في مصر يقود الإسماعيلي والزمالك.. وخبير بالمنطقة العربية لـ الأهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات يوم الخميس في الدوري المصري، حيث استقدم طاقمين أجنبيين لمباراتي الإسماعيلي والزمالك، والأهلي وبيراميدز.

لمباراة الإسماعيلي والزمالك، أتى الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش ويعاونه مواطنوه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين.

أما للأهلي وبيراميدز، فأتى الكرواتي إيفان بيبيك ويعاونه إيفيكا مودريتش وجوران بيريكا.

ماذا نعرف عن هذين الحكمين؟

الصربي سيموفيتش سبق له التحكيم في مصر هذا الموسم، حيث كان حكما في فوز بيراميدز 4-0 على سموحة في الجولة 22 من الدوري.

ولم يسبق له التحكيم خارج صربيا ومصر غير في مباراة ودية بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا تحت 21 عاما.

556 إنذارا مقيدا لسيموفيتش في 123 مباراة مقيدة، بمعدل 4.5 إنذارا في المباراة، ولم يسبق له التحكيم في أي بطولة أوروبية.

ويبلغ حكم مواجهة الإسماعيلي والزمالك 37 عاما.

أما الكرواتي بيبيك الذي يقود مباراة الأهلي وبيراميدز، فهو جزار إنذارات. في 23 مباراة هذا الموسم فقط، أخرج 89 إنذارا.

صاحب الـ41 عاما قاد 3 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ومباراة في التصفيات الأوروبية لكأس الامم بين أيرلندا الشمالية وإستونيا، ومباراة في دوري الأمم الأوروبية بين أذربيجان ومالطا.

وسبق لبيبيك التحكيم في المنطقة العربية وبالتحديد في السعودية، 13 مباراة في الدوري السعودي في الـ3 مواسم الماضية.

وقاد في هذا الموسم مباراتين في الدوري السعودي، و25 مباراة كحكم رابع في نفس الدوري هذا الموسم.

آخر ظهور لبيبيك في دوري أبطال أوروبا كان في 2015 حينما فاز ريال مدريد على شاختار دونتسك 4-0 ضمن 12 مباراة قادها في البطولة منذ عام 2007، منهم مباراة إقصائية واحدة.

المباراتان المقبلتان هامتان في مصير الدوري المصري، حيث يواجه الزمالك الإسماعيلي، والأهلي بيراميدز.

الأهلي في المركز الأول بـ 58 نقطة من 25 مباراة. الزمالك في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة.

بيراميدز ثالثا بـ 57 نقطة من 27 مباراة. المصري رابعا بـ 46 نقطة من 28 مباراة.

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