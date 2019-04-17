بعد "اتصالات إيجابية".. الأهلي يعلن: مباراة بيراميدز بحضور جماهيري

أعلن الأهلي في بيان رسمي إقامة مباراة الفريق ضد بيراميدز في الدوري بـ"حضور جماهيري".

وقال بيان صادر عن الأهلي: "تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والمحدد لها مساء غدٍ، الخميس، المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، بحضور الجماهير".

وأضاف البيان "وذلك، في ضوء الاتصالات الإيجابية التي جرت بين مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والجهات الأمنية واتحاد الكرة، أثناء اجتماع المجلس الطارىء، مساء اليوم".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا اليوم الخميس قال فيه إن مجلس الإدارة "يعقد اجتماعا طارئا الآن؛ لمناقشة الموقف كاملا بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، المقرر لها، غدا الخميس، على ملعب بتروسبورت".

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق: "بيراميدز لم يطلب خوض المباراة دون جماهير والمواجهة ستشهد حضورا جماهيريا وفقا لما ينتج عنه الاجتماع الأمني للمباراة".(طالع التفاصيل)

لكن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي قال إنه فوجيء بدعوة لاجتماع أمني "ثان" أعلن فيه الأمن اتجاهه لإقامة مباراة بيراميدز في الدوري دون جمهور. ( اقرأ تصريحاته )

كان ذلك قبل أن يعلن الأهلي حضور الجمهور للمباراة.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن 5000 مشجعا سيحضرون المباراة، وينوي الأهلي تحري الدقة في توزيع الدعوات لضمان عدم التعرض لأي أزمة تسيء لصورة النادي في لقاء هام حسبما علم FilGoal.com

ويواجه الأهلي بيراميدز الخميس المقبل للمرة الثانية هذا الموسم، حيث أقيم لقاء الدور الأول في استاد الدفاع الجوي دون جمهور وفاز به بيراميدز 2-1.

يحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات ولكنه حصد 57 نقطة.

وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة أيضا، ولكن من 27 مباراة.

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