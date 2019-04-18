تقارير: دي فرانشيسكو في إشبيلية وفرصة عمل جديدة مع مونشي‎

الخميس، 18 أبريل 2019 - 12:28

كتب : إسلام أحمد

أوزيبيو دي فرانشيسكو - روما

تشير عدة تقارير إلى اقتراب المدير الفني الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو من تولي المهمة الفنية لإشبيلية الإسباني، ومن ثم العودة مجددا للعمل مع المدير الرياضي مونشي.

وتجاور الثنائي في نادي روما على مدار الموسمين الماضي والحالي، قبل أن يرحل كلاهما الشهر الماضي عن صفوف فريق العاصمة الإيطالية.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فإن المدير الفني الإيطالي زار مدينة إشبيلية من أجل مشاهدة دربي الأندلس أمام ريال بيتيس، وكذلك عقد اجتماع مع مونشي.

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إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ترى إن الإسباني خواكين كاباروس سيكون مديرا فنيا للفريق الأندلسي حال نجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم إعلان إصابته بسرطان الدم، في وقت سابق.

ورحل الثنائي عن صفوف روما الإيطالي بسبب الخروج الأوروبي أمام بورتو البرتغالي، وخلافات مع رئيس النادي جيمس بالوتا.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في جدول الترتيب من الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن خيتافي ويتصارع معهم فالنسيا السادس برصيد 49 نقطة على المقعد الأخير المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

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