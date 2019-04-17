ساسي يجري الجراحة بنجاح.. ويوجه رسالة للجماهير

أجرى فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، جراحة ناجحة في القدم بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكشف فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن قيامه بالعملية الجراحية بنجاح.

وكتب اللاعب الدولي عبر حسابه "الحمد لله والشكر لله عملت اليوم العملية بنجاح وأرجو من الجميع الدعاء ".

وأتم "أشكركم على الاهتمام والدعم".

الحمد لله والشكر لله عملت اليوم العملية بنجاح وارجو من الجميع الدعاء 🙏 شكرا على للإهتمام والدعم ❤ pic.twitter.com/eSIHIcGkL8 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) April 17, 2019

كان ساسي قد تعرض لكسر في شظية القدم خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وانضم فرجاني ساسي إلى نادي الزمالك بداية الموسم الجاري، قادما من فريق النصر السعودي.

صاحب الـ27 عاما شارك في 21 مباراة بين الدوري وكأس مصر، سجل فيهم 7 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري.

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