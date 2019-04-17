مازالت أزمة حضور الجماهير لمباراة الأهلي وبيراميدز قائمة حتى الآن، مع تمسك النادي الأحمر بحضور جماهيره خلال اللقاء.

الأهلي يواجه بيراميدز مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com، هناك عرض على اتحاد الكرة بتأجيل المباراة أمام بيراميدز، كحل وسط في ظل رفض الأمن إقامة المباراة بجمهور .

ولايزال الأهلي إلى تلك اللحظة متمسكا بحضور جماهيره للمباراة، مستندا على لعب مباراة الزمالك وبيراميدز بجمهور كمبدأ لتكافؤ الفرص في القضية، بينما يريد اتحاد الكرة تأكيد من الأمن علي استحالة إقامة المباراة حتى يصبح هناك مبرر للتأجيل، خاصة وأن الزمالك سيلعب في نفس اليوم مع الإسماعيلي .

على الجانب الآخر، تبرأ اتحاد الكرة من قضية غياب الجمهور، وأكد مصدر مسئول داخل الجبلاية أنه لا يوجد أدنى مشكلة أو اعتراض لدى اتحاد الكرة، لكن القضية تخص الأمن وإذا نجح الأهلي في مساعيه لحل الموضوع فسيسمح فورا لحضور الجمهور.

كانت مباراة الذهاب بين بيراميدز والأهلي قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري حاليا برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل بيراميدز ثالثا برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

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