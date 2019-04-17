تقرير: جوندوجان وافق على الانضمام لإنتر ميلان

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 13:12

كتب : FilGoal

جوندوجان - مانشستر سيتي

ربما نرى إلكاي جوندوجان لاعب الوسط الألماني لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإيطالي بالموسم المقبل، وتحديدا رفقة إنتر ميلان.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن وفدا من إنتر ميلان التقى مع جاندوجان لجس نبضه حول إمكانية الانضمام للفريق.

وكشفت "توتو سبورت" بأن جوندوجان وافق بالفعل على الانضمام لإنتر ميلان، وذلك بعدما تلقى وعودا بأن يكون صاحب العقد الأكبر في الفريق، بين 8 إلى 9 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة.

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وانضم إلكاي جوندوجان إلى مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الماضي، قادما من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 43 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنام مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي إنتر ميلان

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