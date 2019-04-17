دي ليخت: أياكس لا يخشى أحدا

أياكس انتصر على يوفنتوس وأطاح به من دوري أبطال أوروبا كما فعل مع ريال مدريد، والقائد ماتياس دي ليخت يصر على أن فريقه لا يخشى أحدا.

أياكس واصل أداءه الإعجازي في دوري أبطال أوروبا، وأقصى يوفنتوس من البطولة بعد الانتصار عليه في تورينو بهدفين لهدف عقب التعادل في ذهاب ربع النهائي 1-1، ودي ليخت كان صاحب هدف الفوز.

وقال قائد الفريق صاحب الـ19 عاما لمحطة ViaSportFotball الهولندية: "الأمر لا يصدق، نحن سعداء للغاية وفخورين بهذا الفريق".

وأضاف "نعلم أننا نملك الكثير من الجودة الفنية لذا لا نخشى أي خصم، ونعلم أننا قادرين على اللعب لذا كما رأيتم، في الوقت الحالي نحن جيدين للغاية ولا يوجد سبب للخوف من أي أحد".

وأشار "لا أفكر في نصف النهائي، فقط استمتع باللحظة الحالية لأننا لا نعلم كم ستدوم. كانت ليلة لا تصدق وعلينا الاستمتاع بها".

وأتم "لا استطيع أن أصف مدى فخري بهولاء اللاعبين. علمت أننا بمقدورنا أن نفعلها ولكن الحقيقة أن ما فعلناه لا يُصدق".











































































أياكس وصل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 1996\1997، بعد أن ظفر باللقب 4 مرات سابقة تاريخيًا.

فيما فشل يوفنتوس في المنافسة القارية من جديد، رغم استقدامه كريستيانو رونالدو خصيصا للفوز بهذا اللقب الذي لم يدخل خزائنه سوى مرتين.

أياكس كتب التاريخ في مدينة تورينو، فحقق فوزه التاريخي الأول على الإطلاق على حساب يوفنتوس.

أحفاد كرويف سيواجهون الفائز من الإنجليزيين مانشستر سيتي وتوتنام، بعد أن كانوا الفريق المُجرِد لـ ريال مدريد من لقبٍ فاز به لـ3 سنوات متتالية.

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