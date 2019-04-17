حكم قضائي بحبس رئيس المصري بسبب صفقة إسلام عيسى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 12:24

كتب : عاطف شادي

إسلام عيسى أمام الزمالك

حصل نادي النصر على حكم بالحبس لمدة 12 عاما وكفالة 300 ألف جنيه ضد سمير حلبية رئيس النادي المصري بسبب صفقة إسلام عيسى.

وجاء حكم لصالح نادي النصر في الشيكات بدون رصيد باقي مستحقات انتقال إسلام عيسى للنادي البورسعيدي من الموسم الماضي.

كان المصري قد منح النصر شيكات بقيمة انتقال إسلام عيسى، ولم يسدد النادي المصري مبلغ 4 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 10 مليون جنيه قيمة انتقال اللاعب.

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وأقام نادي النصر أربع دعاوى قضائية لحفظ حقوقه في باقي المستحقات المالية التي تبلغ 4 مليون جنيه، وحصل على مجموع أحكام 12 عاما على رئيس النادي المصري سمير حلبية وكفالة 300 ألف جنية في الدعاوى الأربع.

وجاء تحرك نادي النصر للقضاء بعد التأكد من أن الشيكات بدون رصيد وعدم سداد النادي المصري للشيكات التي يعود تاريخها لشهر يناير وفبراير ومارس.

كان نادي النصر قد تقدم بشكوى لاتحاد الكرة في يناير الماضي ضد النادي المصري لايقاف القيد بسبب عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة.

يذكر أن صفقة انتقال إسلام عيسى مقابل 10 مليون جنيه من النصر إلى المصري، والتي تمت في يناير من الموسم الماضي، هي الأكبر في تاريخ النادي.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي يوم 25 أبريل الجاري، في لقاء مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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