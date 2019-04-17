فحص طبي يحدد موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام بيراميدز

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.

ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها مؤخرا، ويأتي الفحص لحسم موقفه من إعلان جاهزيته لمواجهة بيراميدز حسبما أعلن الموقع الرسمي لناديه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الخميس في اللقاء المؤجل من الأسبوع 25 بمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له علي ملعب بتروسبورت.

ويعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة معسكر مباراة بيراميدز عقب انتهاء المران المسائي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة للدخول في معسكر مغلق.

مارتن لاسارتي يلقي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين مساء اليوم الأربعاء داخل معسكر الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وكان الأهلي قد نجح في تصدر جدول الدوري بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 58 نقطة بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

اختر تشكيل الأهلي أمام بيراميدز:

اقرأ أيضا:

المقاولون: ناد كويتي طلب صلاح بضعف عرض بازل.. والأهلي كان الأكثر جدية لضمه

ميدو: الشحات يجب أن يكون شجاعا.. والإبقاء على لاسارتي قرار ذكي

ليلة ميسي وسلبيات كثيرة للشياطين الحمر.. أبرز أرقام فوز برشلونة على يونايتد

أليجري بعد السقوط أمام أياكس: لن أرحل عن يوفنتوس

الأهلي لـ في الجول: فوجئنا باجتماع أمني "ثان" يطلب إقامة مباراة بيراميدز دون جمهور

ميدو: الوحدة خسرني والإدارة معذورة.. الأمر أكثر من كرة قدم