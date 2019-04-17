تقرير: انتهاء موسم حارس يوفنتوس

قد يغيب ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم بحسب تقرير لشبكة سكاي إيطاليا.

ووفقا للشبكة فإن بيرين من المقرر أن يخضع لجراحة في الكتف خلال الأيام القليلة المقبلة وهو ما يعني بشكل كبير انتهاء موسمه مع الفريق.

وأوضحت الشبكة أنه من المفترض عودة حارس جنوى السابق مع بداية الموسم المقبل لحاجته إلى التعافي والتأهيل بعد العملية الجراحية.

وقضى صاحب الـ26 عاما أغلب فترات الموسم الجاري كحارس بديل للبولندي فويتشيك تشيزني.

وخلال 9 مباريات مع الفريق استقبلت شباكه 8 أهداف، وحافظ على نظافة مرماه في 5 مناسبات.

وغاب بيرين بسبب إصابته عن مواجهتي كالياري وميلان في الدوري الإيطالي، كما اُستبعد أيضا من مواجهة أياكس ليلة الثلاثاء والتي ودع فريقه على إثرها البطولة.

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