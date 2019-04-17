ميلنر: نجحنا في معظم الأوقات الصعبة ونأمل أن يستمر ذلك لنهاية الموسم

حول ما إذا كان هناك شعور بأن ليفربول "لا يمكن إيقافه" في الوقت الحالي..

وقال ميلنر: "في المواسم الطويلة عندما تُضغط من أجل الحصول على الألقاب، كلقب الدوري، ودوري أبطال أوروبا، فإن 15 و 20 دقيقة، و 45 دقيقة صعبة عندما لا تكون في يومك، هل يمكنك الاحتفاظ بشباك نظيفة، وهل يمكنك إعادة تجميع الفريق وإعادة الدفع إلى الأمام والحصول على نتيجة جيدة؟ لقد نجحنا في القيام بذلك في الأوقات الصعبة ونأمل أن يستمر ذلك لنهاية الموسم".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أن هناك ثقة داخل الفريق ولكن بدون مبالغة فيها، وهذا أمر مهم. لكنك لن تلعب أفضل كرة قدم لك طوال موسمًا كاملاً، وأعتقد أن هذا هو أهم شيء يجب تذكره".

واستمر "ستكون هناك أوقات في الموسم لا تلعب فيها بشكل جيد، لا يمكنك دائمًا لعب أفضل ما لديك. أعتقد أن هذا الأمر أثار إعجابي أكثر من أننا نلعب بشكل جيد لأننا نعرف جميعًا مدى قدرتنا على اللعب".

وأكمل ميلنر "لقد أثبتنا ذلك في العام الماضي، هاجمنا الفرق بشراسة في فترات معينة من المباريات. هذا العام، عندما لم نلعب كما كنا نود ولكن كان علينا الاستمرار حتى الدقيقة 90 لحسم النتيجة. هذا ما أثار إعجابي أكثر، لأكون صادقًا، لأنني أعرف كم نحن كفريق جيد وكم يمكننا أن نكون في أفضل حالاتنا".

وعن مقارنة ليفربول حالياً بالفترة السابقة، أوضح "أعتقد أن الوصول إلى ثلاثة نهائيات منذ أن كنت في النادي، فيما يتعلق بالتجربة فقد اكتسبنا الكثير من الخبرة الأوروبية في مباريات خروج المغلوب. الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا ولكن عدم الحصول على اللقب أمر مخيب للآمال، ولكن مازال لدينا الفرصة للتغيير".

وواصل حديثه قائلا "أعتقد أن المرة الأولى تكون الأصعب. في العام الماضي كان هناك ضغط من أجل الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك المنافسة من الحصول على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال. كان هذا بمثابة الكثير من الضغط وتمكنا من القيام بالأمر الثاني. كل هذه الخبرة التي اكتسبناها كمجموعة وقد جعلتنا فريقاً أفضل وأعتقد أنه يمكنك أن ترى ذلك في كيفية لعبنا هذا العام. في بعض الأحيان ربما لم نلعب بشكل جيد، لكننا مازلنا قادرين على الحصول على نتائج جيدة".

في حالة عبور ليفربول لعقبة بورتو الأربعاء، سيواجه برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال بعدما أسقط الأخير منافسه مانشستر يونايتد.

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