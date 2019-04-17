كلوب: نواجه بورتو من أجل فوز جديد.. ولن نفكر في أي شيء آخر

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الأمور لم تُحسم بعد ضد بورتو، وذلك قبل مواجهة الريدز للفريق البرتغالي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في البرتغال بعد الفوز في الذهاب 2-0.

وقال كلوب في في تصريحات لموقع ناديه: "نعم لقد فزنا بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.. إذن ماذا يجب علينا فعله الآن؟ الإجابة هي أننا سنلعب من أجل الفوز أيضًا".

وأضاف "إذا كنا نحن الطرف المنهزم بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب وكان علينا خوض مباراة الإياب على ملعبنا، هل كنا سنعتقد أننا ليس أمامنا فرصة في العودة في النتيجة؟ بكل تأكيد لا، وهذا ما يفكر فيه بورتو أيضًا".

وواصل الألماني "إنهم دائمًا ما يلعبون بحماس وفي أجواء حماسية أيضًا، وأعتقد أنهم سيلعبون للهجوم من البداية. أعتقد أن الأمر مشابه لمباراتي السيتي في الموسم الماضي عندما فزنا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب وقال الكثيرون أننا قطعنا نصف الطريق نحو التأهل. نحن سنذهب إلى البرتغال من أجل الفوز، ولن نفكر في أي شئ آخر".

على جانب آخر، يدخل بورتو مباراة الغد متسلحًا بعودة لاعبيه هيكتور هيريرا وبيبي من الإيقاف، في الوقت الذي طلب فيه كلوب من لاعبيه تقديم أداءٍ يجعلهم جديرين بحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية الكبرى للموسم الثاني على التوالي.

وعلق كلوب على ذلك بقوله "بيبي وهيريرا سيعودان للعب، وأعتقد أنهما يشكلان إضافة قوية لبورتو في الدفاع وفي وسط الملعب. ميليتاو يمكنه إذًا اللعب كظهير أيمن، وهو المركز الذي شغله أكثر من لاعب".

وأكمل "ستكون مباراة مختلفة عن مباراة الذهاب بكل تأكيد. نحن نمتلك خبرة واسعة في دوري الأبطال، وسنحاول الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب واللعب بثقة أيضًا في الإياب".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "إننا نمر بفترة جيدة، وإذا كنا نسعى للوصول إلى نصف النهائي، فيجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق ذلك الهدف، وهذا ما سنفعله".

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