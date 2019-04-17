مدرب أياكس يشرح كيف تفوق تكتيكيا على يوفنتوس

شرح إيريك تان هاج المدير الفني لأياكس كيفية تفوق فريقه فنيا على مضيفه يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أياكس واصل أداءه الإعجازي في دوري أبطال أوروبا، وأقصى يوفنتوس من البطولة بعد الانتصار عليه في تورينو بهدفين لهدف عقب التعادل في ذهاب ربع النهائي 1-1.

الفريق الهولندي أطاح بريال مدريد حامل اللقب والبيانكنويري أقوى المرشحين على اللقب.

والمدرب تين هاج وضع المشجعين في الصورة بالحديث عن كيفية تفوقه على السيدة العجوز في أرض الملعب.













































































وقال عقب المباراة: "أظن أنها كانت ليلة مذهلة لأياكس وللاعبين وللكرة الهولندية. أطحنا مجددا بواحد من المفضلين للتتويج باللقب. بالاعتماد على فلسفتنا كان بالإمكان الذهاب بعيدا، وقد فعلناها مجددا".

وأضاف "كان بإمكانكم رؤية شعور يوفنتوس بالخوف مننا قليلا، وقد كان الوضع مماثلا مع ريال مدريد، من الصعب للغاية اللعب ضد أسلوبنا إذ نملك لاعبين موهوبين تكتيكيا، ومن الصعب الضغط علينا. حتى في الدفاع علمنا كيف نتعامل مع الضغط المتغير".

وأوضح "لعبنا الجولة الأولى بشكل جيد لذا كان لدينا الصبر والثقة، وهما ما احتجنا إليهما للتهرب من ضغط يوفنتوس في الشوط الأول. بين شوطي اللقاء تحدثنا عن الضغط على إيمري تشان (لاعب وسط يوفنتوس الدفاعي)، وأن الأجنحة عليهم التقدم للأمام، مع الاحتفاظ بلاس شوني وفرينكي دي يونج (لاعبا الوسط) بالقرب من بعضهما البعض".

وأشار "هذا خلق لنا المساحة وكنا قادرين على التقدم للهجوم. يوفنتوس كان عليه الدفاع في تلك اللحظة ولكننا تقدمنا 2-1 وأضعنا العديد من الفرص التهديفية".

ولفت إلى "مواجهتنا أمام ريال مدريد كانت مشابهة إذ توجب وقتها أن نسجل المزيد من الأهداف في أمستردام، لكني فخور وسعيد بهذا الفريق للغاية".

وعن محاولة الحفاظ على إيقاع فريقه الذي قد يتعرض للإرهاق في ظل غياب المداورة "سوف نتدرب جيدا ولدينا خطة، التدريب مهم، والعمل مع الطاقم الطبي كذلك إضافة إلى جودة اللاعبين".

أياكس وصل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 1996\1997، بعد أن ظفر باللقب 4 مرات سابقة تاريخيًا، وهو أول فريق هولندي يفعل ذلك منذ آيندهوفن في موسم 2004-05.

وتين هاج تحدث عن ذلك "للعديد من السنوات كانت الكرة الهولندية بعيدة عن الصورة، ولكن لدينا العديد من المواهب الرائعة في الوقت الحالي وبمقدورنا التطور أكثر".

وبشأن الخصم المقبل الذي قد يكون مانشستر سيتي أو توتنام، أتم المدرب "جوارديولا (مدرب سيتي) لديه فلسفة مماثلة لأسلوب لعبنا، وإن لعبنا بالطريقة التي واجهنا بها يوفنتوس وريال مدريد بإننا قادرين على الشعور بالثقة أمام الآخرين أيضا".

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