زيزو: 60% من منتخبات كأس الأمم مرشحون للفوز باللقب

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

هدف أيمن أشرف مع منتخب مصر في النيجر

قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي إن دائرة المنافسة على كأس الأمم الإفريقية في مصر ستكون واسعة.

وصرح زيزو عبر القناة الأولى: "منتخب مصر مرشح دائم للفوز باللقب، فهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة".

وأضاف "مسؤوليتنا تضاعفت بعد تنظيم كأس الأمم، لأننا سنخوض المباريات على ملعبنا ووسط جماهيرنا، إلا أننا نظمنا البطولة أكثر من مرة، لذا لن توجد مشاكل في التنظيم بل الملاعب أكثر وأفضل".

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وشدد زيزو "احترام المنافس مهم جدا، لا يوجد فريق قوي أو ضعيف إلا في 90 دقيقة".

وأتم تصريحاته "كل المنتخبات لديها فرصة في المنافسة و60% من الفرق المشاركة قادرة على الفوز باللقب".

وسيلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

وتقام البطولة على أرض مصر خلال شهري يونيو ويوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

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