عامر حسين: استبعد إقامة كأس السوبر المصري

استبعد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إمكانية إقامة مباراة السوبر المصري للموسم الماضي.

وصرح حسين عبر برنامج "نمبر وان": "الشركة الراعية لا تلح لإقامة السوبر، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف ضاحكا "وأنا عامل نفسي مش واخد بالي، ليس لدي وقت في ظل كثرة الارتباطات".

وأشار "كان هناك إلحاح على إقامة مباراة السوبر في الأعوام الماضية، لكن من الواضح الانشغال أكثر بكأس الأمم الإفريقية".

وواصل رئيس لجنة المسابقات: "إقامة لقاء السوبر واستكمال مباريات كأس مصر وموعد انتهاء الدوري يرتبطون بالزمالك بعد تأهله لقبل نهائي كأس الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "الزمالك طرف في المسابقات الثلاث، إذا كان هناك طرف آخر لمباراة السوبر لبحثنا عن موعد لها في وسط ارتباطات الدوري".

ويفترض أن يلتقي الأهلي بصفته بطلا للدوري عن الموسم الماضي، مع الزمالك حامل لقب كأس مصر في نسخة الموسم الجاري من كأس السوبر المصري.

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