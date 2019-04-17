عامر حسين: استبعد إقامة كأس السوبر المصري

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 11:19

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

استبعد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إمكانية إقامة مباراة السوبر المصري للموسم الماضي.

وصرح حسين عبر برنامج "نمبر وان": "الشركة الراعية لا تلح لإقامة السوبر، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف ضاحكا "وأنا عامل نفسي مش واخد بالي، ليس لدي وقت في ظل كثرة الارتباطات".

أخبار متعلقة

ميدو: 7 نقاط تقرب الزمالك للدوري.. وهذه مشكلة جروس ثنائي الإسماعيلي خارج مواجهة الزمالك كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر خبر في الجول – الزمالك يوافق على عملية جراحية لـ ساسي ويُطمئِن اللاعب

وأشار "كان هناك إلحاح على إقامة مباراة السوبر في الأعوام الماضية، لكن من الواضح الانشغال أكثر بكأس الأمم الإفريقية".

وواصل رئيس لجنة المسابقات: "إقامة لقاء السوبر واستكمال مباريات كأس مصر وموعد انتهاء الدوري يرتبطون بالزمالك بعد تأهله لقبل نهائي كأس الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "الزمالك طرف في المسابقات الثلاث، إذا كان هناك طرف آخر لمباراة السوبر لبحثنا عن موعد لها في وسط ارتباطات الدوري".

ويفترض أن يلتقي الأهلي بصفته بطلا للدوري عن الموسم الماضي، مع الزمالك حامل لقب كأس مصر في نسخة الموسم الجاري من كأس السوبر المصري.

اقرأ أيضا:

المقاولون: ناد كويتي طلب صلاح بضعف عرض بازل.. والأهلي كان الأكثر جدية لضمه

ميدو: الشحات يجب أن يكون شجاعا.. والإبقاء على لاسارتي قرار ذكي

ليلة ميسي وسلبيات كثيرة للشياطين الحمر.. أبرز أرقام فوز برشلونة على يونايتد

أليجري بعد السقوط أمام أياكس: لن أرحل عن يوفنتوس

الأهلي لـ في الجول: فوجئنا باجتماع أمني "ثان" يطلب إقامة مباراة بيراميدز دون جمهور

ميدو: الوحدة خسرني والإدارة معذورة.. الأمر أكثر من كرة قدم

في الدوري الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

شيرار: صلاح سيلعب دورا حاسما في سباق اللقب هذا الموسم 6 دقيقة | المحترفون
تقرير: جوندوجان وافق على الانضمام لإنتر ميلان 9 دقيقة | أوروبا
نوير يحدد موعد عودته وليس قلقا من بديله‎ 24 دقيقة | أوروبا
بالاك: التعاقد مع مورينيو يجلب بريقا خاصا لبايرن ميونيخ‎ 29 دقيقة | أوروبا
دي ليخت: أياكس لا يخشى أحدا 37 دقيقة | أوروبا
بالأرقام.. أوباميانج ينافس صلاح بقوة على الحذاء الذهبي 38 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك