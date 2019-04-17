القيعي: لا أجد تفسيرا لأزمة مباراة بيراميدز "لا نلعب أي لقاء في ظروف طبيعية"

أبدى عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي دهشته لرفض الجهات الأمنية حضور جماهير الفريق لمباراة بيراميدز، غدا الخميس، في بطولة الدوري المصري.

وصرح القيعي عبر قناة ناديه: "ماذا أقول؟!"، مضيفا: "لا نعرف لعب أي مباراة في ظروف طبيعية، ونظل للحظات الأخيرة نقاتل من أجل حقوق لم نطلبها بل وافقنا عليها، وكان لنا مطالب أخرى".

وتابع "الجماهير قدمت ملحمة رائعة رغم عدم النجاح في تجاوز صن داونز، ودعينا لاستغلال الحدث لندخل كأس الأمم الإفريقية لنكون على قلب رجل واحد".

وواصل عدلي القيعي "ماذا يحدث، الله أعلم، لا أجد تفسيرا، هناك أمور يبدو أننا لا أراها".

وأردف "أتمنى تعديل الموقف في الساعات القادمة، لا أعرف قرار اتحاد الكرة إنه قرار أمني، فلنرى كيف يتصرف اتحاد الكرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ويجب أن نستفيد مما استفاد به منافسونا".

وتساءل "لماذا أصبحت كرة القدم مصدرا للقلق والإزعاج والمضايقة؟".

وأضاف "أتمنى أن نجد سببا يمكن تداركه، الصورة ليست كاملة أمامي لاقتراح حلول، فالإدارة تتمسك بقرار اللعب بجماهير وأرجو أن تسير الأمور دون تصعيد أو مهاترات، ويأخذ كل طرف حقه ونلعب كرة قدم نستمتع بها جميعا".

وأتم تصريحاته "أجزم بأنه إذا طالب الأمن الجماهير بالالتزام، سيلتزموا والنادي سيضمنهم، من الممكن أن نصل لحلول، كرة القدم تحتاج للجماهير".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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