فان دي بيك: كان يجب أن نفوز على يوفنتوس 4-1

يرى دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أن فريقه كان يتوجب عليه الفوز على مضيفه يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف.

أياكس واصل أداءه الإعجازي في دوري أبطال أوروبا، وأقصى يوفنتوس من البطولة بعد الانتصار عليه في تورينو بهدفين لهدف عقب التعادل في ذهاب ربع النهائي 1-1.

الفريق الهولندي أطاح بريال مدريد حامل اللقب والبيانكنويري أقوى المرشحين على اللقب.

ودي بيك الذي سجل هدف فريقه الأول ليلة الثلاثاء يؤمن أنه كان بالإمكان أكثر مما كان، قائلا عن هدفه: "متأكد أنه لم يكن تسللا، أظن أن ماتيا دي تشيليو كان يغطيه، لذا كنت أعلم أنه ليس تسلل".

وأضاف لمحطة Veronica الهولندية "الجميع يشعر بحالة من الجنون. أياكس في نصف النهائي، لو قلنا ذلك في بداية الموسم كان الناس ليضحكون علينا. هذه نتيجة رائعة لهولندا بأكملها".

وواصل التعبير عن سعادته "لن ينسى أحد منا تلك الليلة على الإطلاق. كي أكون أمينا، كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول كذلك، وفي الشوط الثاني كنا أفضل بفارق شاسع منهم".

وأشار صانع الألعاب الشاب "أعتقد أنه كان يجب أن نفوز 4-1 عندما تقدمنا بهدفين، كنت بالفعل أفكر في نصف النهائي إذ حاولت عدم التعرض لأي بطاقات (من شأنها إيقافي)".













































































أياكس وصل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 1996\1997، بعد أن ظفر باللقب 4 مرات سابقة تاريخيًا.

فيما فشل يوفنتوس في المنافسة القارية من جديد، رغم استقدامه كريستيانو رونالدو خصيصا للفوز بهذا اللقب الذي لم يدخل خزائنه سوى مرتين.

أياكس كتب التاريخ في مدينة تورينو، فحقق فوزه التاريخي الأول على الإطلاق على حساب يوفنتوس.

أحفاد كرويف سيواجهون الفائز من الإنجليزيين مانشستر سيتي وتوتنام، بعد أن كانوا الفريق المُجرِد لـ ريال مدريد من لقبٍ فاز به لـ3 سنوات متتالية.

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