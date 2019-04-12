آس: كروس يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن أيام توني كروس قد تكون معدودة بين جدران ريال مدريد إذ يرغب الدولي الألماني في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

كان ذلك ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها يوم الجمعة، مشيرة إلى شعور كروس بالاكتفاء بالفترة التي قضاها بين جدران ملعب سانتياجو بيرنابيو منذ قدومه عام 2014 من بايرن ميونيخ.

الصحيفة أوضحت أن رحيل كروس قد يفتح الباب أمام توفير الراتب الذي يتقاضاه مع الفريق ما يعني مساحة أكبر لضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن لاعب توتنام.

أداء كروس بدا متراجعا للغاية خلال الموسم الجاري رفقة الملكي، واعتبره البعض أسوأ مواسمه منذ قدومه قبل 5 سنوات.

آس أشارت على سبيل المثال إلى معدل تمريراته السيء أمام أياكس في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والذي بلغ 11 تمريرة خاطئة إضافة لفقدانه الكرة 24 مرة. وعلى صعيد الأرقام فقد تكون تلك أسوأ أرقام اللاعب الذي عٌرف بدقة تمريراته.

والصحيفة تقول إن كروس يشعر أن فترته مع ريال مدريد وصلت إلى الحد الكافي بعدما حقق 12 بطولة برفقتهم، وقد كانت نفس الفترة التي قضاها أيضا مع بايرن قبل أن يتخذ قرارا بخوض تحد جديد.

مستقبل كروس ستحدده العروض التي تصل إليه في الصيف. ومانشستر يونايتد في الصورة.

لكن إدارة اللوس بلانكوس تدرك جيدا قيمته الفنية كلاعب، وضم البديل قد يرسم ملامح الفترة المقبلة للألماني.

ويمتد عقد كروس مع ريال مدريد إلى 2022.

وشارك كروس في 38 مباراة بالموسم الحالي مع ريال مدريد وسجل هدفا وحيدا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج كروس مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني مرة وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

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