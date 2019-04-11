فاز المصري على الزمالك اليوم الخميس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري المصري في ملعب الجيش بالسويس.

ويكشف FilGoal.com ما دار بين علاء وإيهاب جلال عقب المباراة.

وذهب علاء عقب المباراة لتحية مدربه السابق في الزمالك وهنأه على الانتصار والنتائج الجيدة التي يحققها الفريق البورسعيدي في الدوري منذ توليه المسؤولية.

وقال جلال لعلاء إن الموسم مازال طويلا وأن الزمالك بإمكانه الفوز بالدوري وطالبه ببذل الكثير من الجهد والوصول لقمة التركيز في المباريات المقبلة.

وكان علاء تدرب تحت قيادة جلال لثلاثة أشهر في العام الماضي حينما كان الأخير يتولى مهمة الإدارة الفنية للزمالك قبل رحيله.

وتجمد رصيد الزمالك عند 57 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة الأهلي صاحب الصدارة.

أما المصري فوصل رصيده إلى 54 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعدما خاض 27 لقاء.

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