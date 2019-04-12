القيعي: ريمونتادا بيراميدز تفرض علينا الانتباه.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي أمام صن داونز

يرفض عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات المبالغة في الفرحة بعد تصدر الفريق جدول الدوري المصري منفردا.

وصرح القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي" قائلا: "لن أتمادى مع فرحة الجماهير بتصدر الأهلي منفردا بفارق قليل من النقاط وبعد التساوي في المباريات مع الزمالك، لا أريد أن تفلت الأمور وتبدأ الجماهير الرد على جماهير الزمالك، لقد أهدرنا طاقتنا في غيظ بعضنا البعض".

وأضاف "الأهلي قد يتعرض لبعض الكبوات في منتصف الموسم، لكن لأنه الأهلي فهو يستعيد قوته وهيبته، رغم تكالب الجميع وتصورهم انهياره مثلما حدث لغيرنا".

وأشار إلى أن "سبق أن أكدت أن مباراة المقاصة نقطة التحول في الموسم الجاري وعنق الزجاجة، كما أن بيراميدز حقق ريمونتادا عجيبة جدا ضد الاتحاد السكندري بعشرة لاعبين، مما يدل على وجود روح غير طبيعية تفرض علينا أن ننتبه جميعا".

وشدد عدلي القيعي "أؤكد.. بيراميدز في دائرة المنافسة بقوة".

واستدرك "لكن المزعج قبل الدخول في مواجهة صن داونز وملابساتها، حجم التدني في الفترة الأخيرة ومحاولة تشويه الأهلي ورموزه، وقد نالني من الحب جانب باتصالات هاتفية كلها إساءات والتجرؤ على حرمات البيوت بعد نشر أرقام هاتفي، من فلقد توصلت للأسماء وسيكون لي وقفة قوية جدا جدا من خلال التواصل مع مباحث الجرائم الإلكترونية".

وانتقل عدلي القيعي للحديث عن مواجهة الإياب ضد صن داونز، قائلا: "الجمهور الرائع العظيم قد يكون حافزا أو ضاغطا، فالأمر بأيديهم، فهم اللاعب الأهم بشرط أن يؤدي دوره بمساندة الفريق حتى آخر دقيقة".

واستطرد "إذا كانوا يريدون فوز الأهلي 6-0 فهو يشكل ضغطا على الفريق، بالطبع نتمنى ونسعى إلى هذه النتيجة ولكن هناك أمور أخرى في المباراة، فإذا وجدت فريقك يشرفك استمر إلى جانبه في المساندة".

وتابع "نتمنى أن يقدم الأهلي نفسه كأهم فرق القارة ومن يتحدث عنه الجميع باحترام سواء عن قناعة أو على سبيل التنويم، فلن يلجأ أحد للتنويم إلا إذا كان يشعر بقيمتك".

وأتم عدلي القيعي "الأهلي بتاريخه وبطولاته، إلا أنه لن يعيش على ذلك فقط بل الحاضر، عندما يجرح الأسد فلنرى ماذا يفعل بخصومه".

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وانتقل عدلي القيعي للحديث عن مواجهة الإياب ضد صن داونز، قائلا: "الجمهور الرائع العظيم قد يكون حافزا أو ضاغطا، فالأمر بأيديهم، فهم اللاعب الأهم بشرط أن يؤدي دوره بمساندة الفريق حتى آخر دقيقة".

واستطرد: "إذا كانوا يريدون فوز الأهلي 6-0 فهو يشكل ضغطا على الفريق، بالطبع نتمنى ونسعى إلى هذه النتيجة ولكن هناك أمور أخرى في المباراة، فإذا وجدت فريقك يشرفك كمل معاه، وربنا يتولانا ونحقق ما نشتهي".

وتابع: "نتمنى أن يقدم الأهلي نفسه كأهم فرق القارة ومن يتحدث عنه الجميع باحترام سواء عن قناعة أو على سبيل التنويم، فلن يلجأ أحد للتنويم إلا إذا كان يشعر بقيمتك".

وأتم عدلي القيعي: "الأهلي بتاريخه وبطولاته، إلا أنه لن يعيش على ذلك فقط بل الحاضر، عندما يجرح الأسد فلنرى ماذا يفعل بخصومه".