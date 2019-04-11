خاص خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك وجروس.. واتجاه لتأجيلها لبعد لقاء أغادير

الخميس، 11 أبريل 2019 - 21:07

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - جروس

يريد مجلس إدارة الزمالك ورئيسه الاجتماع مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض لبحث أسباب الهزيمة من المصري حسبما علم FilGoal.com.

ولكن هناك خلاف في إدارة النادي الأبيض حاليا بشأن تحديد موعد ذلك الاجتماع.

إذ أن هناك بعض المسؤولين يريدون الاجتماع قبل لقاء حسنية أغادير والبعض الآخر يرى تأجيل الاجتماع لما بعد اللقاء الهام في الكونفدرالية.

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وكان الزمالك خسر من المصري اليوم الخميس في ملعب الجيش بالسويس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري ليفقد صدارة المسابقة للأهلي بفارق نقطة.

وتجمد رصيد الزمالك عند 57 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة الأهلي صاحب الصدارة.

ويستعد الزمالك للقاء حسنية أغادير يوم الأحد المقبل في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في المغرب.

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