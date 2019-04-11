رغم الخسارة.. محمود علاء يكتب رقما تاريخيا بهدفه في المصري

الخميس، 11 أبريل 2019 - 21:10

كتب : عمرو النحاس

محمود علاء - الزمالك - مصر للمقاصة

وصل محمود علاء مدافع نادي الزمالك إلى رقم تاريخي في الدوري المصري، كان بمثابة النقطة البيضاء في يوم سيء للفريق الأبيض.

وأحرز محمود علاء هدف الزمالك الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ91. هدف هو الـ13 لمدافع الزمالك هذا الموسم.

وبذلك أصبح محمود علاء هو أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري خلال موسم واحد، متخطيا محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق.

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رقم فتح الله كان قد حققه رفقة نادي الإنتاج الحربي، قبل أن يحطمه محمود علاء اليوم، مع قابلية للزيادة فيما تبقى من مباريات.

ويحتل محمود علاء المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلف أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، والذي سجل 14 هدفا حتى الآن.

كان الزمالك قد خسر أمام المصري بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 للدوري المصري.

خسارة أبعدت الزمالك عن الصدارة لأول مرة لصالح الأهلي بفارق نقطة وحيدة للفريق الأحمر.

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في الدوري المصري الزمالك محمود علاء

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