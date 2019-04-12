مورينيو يحدد لاعبا وحيدا من يونايتد تسبب في ظهور برشلونة بشكل سيء "كان كالكلب المجنون"

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 10:54

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

اختار جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي كرجل مباراة الشياطين الحُمر ضد برشلونة.

وعلى الرغم من فوز برشلونة في ملعب أولد ترافورد الأربعاء الماضي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكن مورينيو يؤمن أن اللاعب الأسكتلندي فرض سيطرته على اللقاء وجعل الفريق الكتالوني يظهر بشكل سيء.

وقال مورينيو لقناة "روسيا اليوم" في تعليقه على اللقاء: "برشلونة لم يكن برشلونة الذي نعرفه في اللقاء".

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وأضاف "أعتقد أن لاعبا وحيدا من يونايتد كان مسؤولا عن ذلك وهو سكوت مكتوميناي فقد كان ككلب مجنون ولكنني أستخدم ذلك التعبير بشكل جيد".

وأتم المدرب البرتغالي "سكوت لم يكن يخاف من أي لاعب وفرض احترامه على الجميع بكثرة تحركاته داخل الملعب وضغطه في جميع النواحي".

وسوف يحل يونايتد ضيفا على برشلونة يوم الثلاثاء المقبل لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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