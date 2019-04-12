مواعيد مباريات الجمعة 12 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. لقاء في الدوري.. وقرعة أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 12 أبريل 2019، والقنوات الناقلة.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

سموحة يواجه الإنتاج الحربي الساعة الخامسة والنصف مساء في الدوري المصري. المباراة منقولة عبر قناة أون سبورت.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليستر سيتي مع نيوكاسل الساعة التاسعة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلعب أهلي جدة الذي يضم بين صفوفه المصري محمد عبد الشافي، مع الهلال في قمة الجولة بالدوري السعودي، الساعة الثامنة إلا ربع مساء. وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

وفي نفس التوقيت يلعب الوحدة الذي يضم بين صفوفه محمد عواد حارس منتخب مصر، مع الفيصلي.

أما الحدث الأبرز لليوم، فسيكون هو قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام تحت سفح الأهرامات، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع القرعة عبر قناتي أون سبورت، وبي إن سبورتس الإخبارية.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن إصابة قوية لـ كريم نيدفيد.. قد يحتاج لتدخل جراحي

قائمة الأهلي - عودة مروان وظهور محمد شريف أمام صن داونز

لاعب المقاصة يوضح لـ في الجول سبب إشارته بالسداسية لجمهور الأهلي.. ولماذا رفض عرض المصري

الونش يغيب عن مواجهة الزمالك والإسماعيلي للإيقاف

خبر في الجول – دروجبا وإيتو يعتذران عن عدم حضور الحفل.. و6 نجوم يسحبون القرعة

بالفيديو - مرحبا بثاني العائدين إلى الكبار.. طنطا يصعد للدوري الممتاز رسميا