مواعيد مباريات الجمعة 12 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. لقاء في الدوري.. وقرعة أمم إفريقيا

الجمعة، 12 أبريل 2019 - 00:15

كتب : FilGoal

مطار القرعة يتزين استعدادا لقرعة كأس الأمم

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 12 أبريل 2019، والقنوات الناقلة.

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سموحة يواجه الإنتاج الحربي الساعة الخامسة والنصف مساء في الدوري المصري. المباراة منقولة عبر قناة أون سبورت.

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وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليستر سيتي مع نيوكاسل الساعة التاسعة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويلعب أهلي جدة الذي يضم بين صفوفه المصري محمد عبد الشافي، مع الهلال في قمة الجولة بالدوري السعودي، الساعة الثامنة إلا ربع مساء. وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

وفي نفس التوقيت يلعب الوحدة الذي يضم بين صفوفه محمد عواد حارس منتخب مصر، مع الفيصلي.

أما الحدث الأبرز لليوم، فسيكون هو قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام تحت سفح الأهرامات، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع القرعة عبر قناتي أون سبورت، وبي إن سبورتس الإخبارية.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

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