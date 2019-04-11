الونش يغيب عن مواجهة الزمالك والإسماعيلي للإيقاف

يغيب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عن لقاء فريقه المقبل أمام الإسماعيلي للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

محمود حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وحصل الونش على بطاقة صفراء خلال المباراة التي جمعت فريقه الزمالك اليوم الخميس بمنافسه المصري في ملعب الجيش بالسويس في إطار الجولة 28 من الدوري.

وأصبح ذلك الإنذار هو الثالث للونش بعدما حصل عليه في مباراتي مصر المقاصة والمقاولون العرب.

وسوف يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع العاشر من الدوري.

وشارك الونش خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 25 مباراة دون احتساب لقاء اليوم ضد المصري وسجل هدفا وحيدا.

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