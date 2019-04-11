في لقاء الأهلي ومصر المقاصة أشار لاعب الأخير أحمد محسن إلى جماهير الفريق الأحمر بالرقم ستة عقب استبداله فما هو السبب؟

أحمد محسن النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

أجاب أحمد محسن لـFilGoal.com قائلا: "عقب استبدالي جماهير الأهلي قامت بتشجيعي فما كان مني إلى الإشارة لهم بالرقم ستة لأملي في تحقيق الفريق الفوز على ماميلودي صن داونز".

ويلتقي الأهلي يوم السبت مع صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة ذهابا بخماسية دون رد.

وواصل أحمد محسن "لم أكن يوما من ناشئي الأهلي ولكنني أشجع أي ناد مصري في إفريقيا مثلما أتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية".

وعن هل ما قدمه الأهلي ضد المقاصة يعطيه دفعة للفوز على صن داونز قال: "المباراة ستكون صعبة جدا فصن داونز ليس سهلا وفريق متكامل لكنني قلت أن الأهلي والزمالك يمثلان مصر وهزيمته إهانة لمصر وليس للنادي فقط".

أما عن موقف المقاصة في جدول الترتيب عقب الهزيمة من الأهلي بهدفين لهدف ومنافسته على المربع الذهبي قال: "موقفنا أصبح صعبا لأن المصري لديه مباراتين مؤجلتين ونحن سنلعب للفوز على أمل أن يفقد هو النقاط".

ويحتل المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

فيما يأتي المصري رابعا بـ42 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

وبسؤاله عن حقيقة عرض المصري الذي تلقاه في شهر يناير الماضي قال: "نعم كان هناك عرضا بالفعل لكنني فضلت الاستمرار مع المقاصة".

وأتم محسن "أنا هنا في ناد رائع وكل شيء متوفر لنا وأتمنى الاحتراف الخارجي أو الأهلي أو الزمالك".

وشارك مدافع المقاصة في الموسم الجاري مع الفريق في 18 لقاء لم يسجل فيهم أي هدف.

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