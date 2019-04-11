الأهلي يعلن إصابة قوية لـ كريم نيدفيد.. قد يحتاج لتدخل جراحي

الخميس، 11 أبريل 2019 - 18:31

كتب : حسام نور الدين

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

أعلن الأهلي اليوم الخميس إصابة لاعبه كريم وليد "نيدفيد" بتمزق في غضروف الركبة تعرض له خلال لقاء مصر المقاصة أمس الأربعاء.

وأوضح الأهلي أن اللاعب سيتم عرضه على الطبيب أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبية بالنادي لتحديد حاجته للتدخل الجراحي من عدمه.

هذا بالإضافة لتحديد مدة غياب اللاعب صاحب الـ21 عاما عن الملاعب وبرنامجه العلاجي في الفترة المقبلة.

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وبذلك يتأكد غياب نيدفيد عن مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي خسر في لقاء الذهاب الذي أقيم في جنوب إفريقيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وشارك نيدفيد خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 33 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.

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