بالفيديو - مرحبا بثاني العائدين إلى الكبار.. طنطا يصعد للدوري الممتاز رسميا

الخميس، 11 أبريل 2019 - 17:06

كتب : أحمد العريان

طنطا - غزل المحلة

عاد نادي طنطا إلى الدوري الممتاز رسميا بفضل الفوز على سيدي سالم في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

حسام غالي

النادي : طنطا

طنطا

وفاز طنطا على سيدي سالم بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية المصري.

وتقدم طنطا بالهدف الأول في الدقيقة الـ20 عن طريق إسماعيل بامبا، لينتهي الشوط الأول بتقدم ممثل الغربية بهدف.

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وفي شوط المباراة الثاني، أضاف حسام غالي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ60، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بهدفين مقابل لا شيء.

فوز طنطا رفع رصيده للنقطة الـ49 في صدارة المجموعة الثالثة، ليضمن الصدارة والتأهل قبل جولة من نهاية المسابقة.

ويعد الصعود هو الـ15 لأبناء السيد البدوي إلى الدوري الممتاز في تاريخهم.

كان أسوان قد تأهل أيضا خلال الجولة الماضية إلى الدوري الممتاز، فيما يبقى الصراع بين الترسانة ونادي مصر على البطاقة الثالثة عن المجموعة الثانية.

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