قائمة الأهلي - عودة مروان وظهور محمد شريف أمام صن داونز

عاد مروان محسن مهاجم الأهلي للظهور في قائمة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد الغياب أمام مصر للمقاصة في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بملعب برج العرب.

وخسر الأهلي بخماسية دون رد أمام صن داونز في مباراة الذهاب.

وظهر محمد شريف لاعب وسط الأهلي في القائمة ليستمر تواجده مع الفريق بعدما ظهر على مقاعد البدلاء أمام المقاصة.

بينما خرج كريم وليد "نيدفيد" من القائمة للإصابة بمتزق في غضروف الركبة.

ويسافر الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي بالكامل كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – محمود وحيد – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – حسام عاشور – عمرو السولية – ناصر ماهر – رمضان صبحي – حسين الشحات – محمد شريف.

الهجوم: وليد أزارو – جونيور أجايي – صلاح محسن – مروان محسن.

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