التشكيل - خربين وكينو في هجوم بيراميدز أمام الاتحاد

يقود المهاجم السوري عمر خربين فريقه بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد في الجولة الـ29 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب المكس في الإسكندرية.

ويغيب عن بيراميدز في هذه المباراة الثنائي رجب بكار وجون سيوفنتي بعد المشاركة في المباريات السابقة بشكل أساسي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – عمر ميداني – أحمد أيمن منصور.

الوسط: نبيل عماد – إريك تراوري – عبد الله السعيد.

الهجوم: كريستيان بينافينتي – عمر خربين – كينو.

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