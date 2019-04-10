اتحاد الكرة يعلن: المصري والزمالك بحكام مصريين "لضيق الوقت"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم حكام مصريين لمباراة المصري والزمالك في الدوري.

المصري يلاقي الزمالك مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وكشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن تعيين حكام مصريين لمباراة المصري والزمالك "نظرا لضيق الوقت".

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة "تلقينا اعتذارات رسمية من الاتحاد الأوروبية والعربية التي خاطبناها لاستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة المصري والزمالك".

وأضاف "ضيق الوقت حال دون الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن".

رئيس لجنة الحكام واصل "نناشد جميع الأندية التي تطلب حكاما أجانب، أن تخطرنا قبل موعد المباراة بـ10 أيام، كي يتثنى لنا توريد المبلغ المقرر لذلك حتى نتمكن من تلبية هذه المطالب".

وأتم "نعبر مجددا عن ثقتنا في الحكام المصريين، وإسناد إدارة مباراة الغد لهم".

كان الزمالك قد كشف عن طلبه تعيين حكام أجانب لكل مبارياته حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح ثروت سويلم في وقت سابق من اليوم، بأن اتحاد الكرة قرر تعيين طاقم حكام عربي لمباراة المصري والزمالك. (طالع التفاصيل)

أما المصري، فأعلن رفضه تعيين طاقم حكام عربي، وأكد أنه يوافق على حكام أجانب للقاء، لكن ليس عربيا. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 42 نقطة.

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