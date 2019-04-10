رئيس بورتو عن تدخل صلاح: حمدا لله أن قدم دانيلو لم تنكسر

علق بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو البرتغالي على تدخل محمد صلاح لاعب ليفربول على قدم لاعب التنانين دانيلو.

ليفربول انتصر على بورتو بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وخلال المباراة تدخل صلاح على قدم دانيلو ولكنه أفلت من تلقي بطاقة رغم تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

ودا كوستا قال لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "دانيلو عليه أن يحمد الله لأن هذا التدخل كان من الممكن أن يكسر قدمه".

وأضاف "أشكر الله أن قدم دانيلو لم تتعرض للكسر".

ويرى مارك كلاتنبيرج الحكم الإنجليزي السابق والذي شغل منصب رئاسة لجنة الحكام في السعودية، أن صلاح كان محظوظا لعدم تعرضه للطرد.

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية "لوائح الاتحاد الأوروبي واضحة للغاية في مثل تلك التدخلات".

وشرح "أي ضربة أعلى كاحل القدم = طرد".

وأتم "كان من المفترض تدخل تقنية الفيديو في اللقطة. صلاح استحق الطرد".

وهو ما اتفق معه فيل دواد الحكم الإنجليزي السابق الذي قال: "شاهدت لقطة تدخل محمد صلاح على دانيلو – لاعب بورتو – 4 مرات، ومن وجهة نظري أن الخصم تعرض للخطر بسبب قوة التدخل".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "كان يجب أن يُعاقب صلاح بالحصول على بطاقة حمراء".

واحتسب الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز ركلة حرة على صلاح بعد تدخله على دانيلو.

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