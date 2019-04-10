خاص المصري لـ في الجول: وافقنا على حكم أجنبي لمباراة الزمالك.. لكن ليس عربيا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 17:28

كتب : أيمن عيد

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أبدى النادي المصري اعتراضه على تعيين طاقم حكام عربي لمباراة الفريق أمام الزمالك في الدوري.

المصري يواجه الزمالك مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـ FilGoal.com:"أرسلنا اعتراضا إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام على تعيين طاقم تحكيم عربي لمواجهة الزمالك".

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وأضاف "وافقنا على تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراتنا أمام الزمالك، لكن ليس عربيا".

وأتم "على اتحاد الكرة أن يدرس اعتراضاتنا جيدا، أو أن يعين طاقم حكام مصري للقاء".

كان ثروت سيولم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد كشف تعيين طاقم حكام عربي لمباراة المصري والزمالك. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 42 نقطة.

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