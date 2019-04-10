قال سيد معوض نجم الأهلي السابق، ومدربه السابق، إن علاقته بالأحمر "علاقة أكبر من المناصب".

نجم الأهلي السابق زار الأهلي أمس وصرح لـFilGoal.com: "زيارتي للنادي طبيعية في هذا التوقيت وهذه الظروف، علاقتي بالكيان أكبر من المناصب".

وشدد "في هذا التوقيت يظهر معدن كل شخص، هذه الظروف صعبة للغاية وتحتاج إلى مساندة ومؤازرة، وبعد ذلك يأتي الحساب".

الأهلي خسر من صن داونز 5-0 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ليضع قدما وأكثر من النصف خارج البطولة، ولكن لمعوض رأيا آخر.

وقال معوض "كرة القدم لا تعرف المستحيل وبها كل شيء، هل كان يتوقع أحد خسارة الأهلي بخماسية في جنوب إفريقيا".

وأضاف "القتال في الملعب كفيل بكل شيء، هذا هو المطلوب من اللاعبين".

وكشف "علاقتي طيبة بكل اللاعبين، وعلي معلول خصيصا، ولكن مباراة العودة لا تحتاج تعليمات فنية بقدر التحفيز والدعم والمساندة".

وأتم "على اللاعبين القتال في الملعب للعب مباراة تاريخية للدفاع عن تاريخهم وسمعتهم. الفريق أمامه مباراة هامة اليوم الأربعاء ضد مصر للمقاصة أتمنى لهم التوفيق فيها واستعادة البريق من جديد".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ55 نقطة، ويلاحق الزمالك صاحب الـ57 نقطة.

أما المقاصة ففي المركز الخامس بـ40 نقطة.

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